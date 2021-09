Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (1. 9.)

Ljubljana, 1. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o uvodnem dnevu Blejskega strateškega foruma (BSF), ki je bil namenjen razpravi o prihodnosti EU. Poročale so tudi o tem, da so prvi dan foruma zaznamovali pogovori o aktualnem dogajanju v Afganistanu in s tem povezano vprašanje migracij.