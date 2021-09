Finance o nekonkurenčnosti javnega potniškega prometa (2. 9.)

Ljubljana, 1. septembra - Nataša Koražija v komentarju Ali Vrtovec izboljšuje potniški promet ali montira sedlo na kravo? piše o napovedi, da bo mestni promet v Ljubljani in Mariboru brezplačen za upokojence, invalide, vojne veterane in starejše od 65 let. A s tem Slovenija ne bo izboljšala učinkovitosti in popravila nekonkurenčnosti javnega prometa, opozarja avtorica.