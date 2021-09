Na BSF o prihodnosti Evrope z vključenim Zahodnim Balkanom

Bled, 1. septembra - O prihodnosti Evrope je težko govoriti brez držav Zahodnega Balkana znotraj Evropske unije. To je v strateškem interesu obeh strani, so ugotavljali udeleženci panela na temo širitve v okviru Blejskega strateškega foruma. A proces je treba pospešiti in začeti vsaj pogajanja s Tirano in Skopjem, je bil odločen albanski premier Edi Rama.