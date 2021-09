Janša in Michel v uvodu BSF poudarila pomen evropskih načel in vrednot

Bled, 1. septembra - Premier Janez Janša je v uvodnem nagovoru na Blejskem strateškem forumu izpostavil pomen temeljnih načel Evropske unije, kot so medsebojno spoštovanje, solidarnost in subsidiarnost. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel pa je dejal, da je EU projekt vrednot, svoboščin, blaginje in vpliva ter poudaril pomen vladavine prava.