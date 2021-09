Protestniki ob BSF svetovne voditelje pozvali k zaščiti vladavine prava v Sloveniji

Bled, 1. septembra - Ob Blejskem strateškem forumu (BSF) je Protestna ljudska skupščina danes na Blejskem otoku razvila antifašistično zastavo. "Z njo jasno sporočamo, da ne pristajamo na zlorabo oblasti, ki jo udejanja Janez Janša in njegova vlada," so izpostavili protestniki in evropske voditelje ter institucije pozvali, naj zaščitijo vladavino prava v Sloveniji.