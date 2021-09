Krajani Ceršaka na današnjem zboru odgovorov države glede kompostarne niso dočakali

Ceršak, 1. septembra - Krajani Ceršaka v občini Šentilj so na zboru krajanov spet opozorili na nevzdržne razmere, ki jih zaradi smradu povzroča bližnja kompostarna. Na njem pa so zaman čakali vabljene predstavnike Arsa in inšpektorata za okolje ter lastnika kompostarne Karla Udovičiča. Od države so zahtevali, da podjetju Kogal ne izda novega okoljevarstvenega dovoljenja.