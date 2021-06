Vizjak ravnanje s komunalnim blatom v Hočah označil za ekološki kriminal

Sladki Vrh, 8. junija - Okoljski minister Andrej Vizjak je ekološko katastrofo z nelegalno odloženim blatom v Hočah označil za okoljski kriminal in zavržno dejanje. Kot je dejal ob robu današnjega odprtja investicije v Palomi, pričakuje, da bodo pristojni organ, ki so že na terenu in raziskujejo zadevo, čim prej izsledili krivca, ki bo odgovarjal za nastale razmere.