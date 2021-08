Krajani Ceršaka vnovič opozarjajo na smrad iz kompostarne

Ceršak, 29. avgusta - Krajani Ceršaka v občini Šentilj bodo v sredo znova opozorili na nevzdržne razmere, ki jih zaradi smradu povzroča bližnja kompostarna. Na zbor občanov so povabili predstavnike Arsa in inšpektorata za okolje ter lastnika kompostarne Karla Udovičiča. Po njihovem je to morda zadnja možnost, da zahtevajo zaprtje, preden država odloči o njihovi usodi.