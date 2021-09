Agencija EU za vesoljski program objavila natečaj #myEUspace

Praga, 1. septembra - Agencija EU za vesoljski program (EUSPA) je danes objavila natečaj #myEUspace. Ta je namenjen inovatorjem in podjetnikom, ki so pripravljeni razvijati in tržiti inovativne rešitve, ki uporabljajo vesoljske podatke in storitve EU, so danes sporočili iz agencije. Rok za prijavo je 15. november.