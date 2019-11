EU poziv, naj poveča izdatke za vesolje

Bruselj, 13. novembra - EU mora po mnenju strokovnjakov povečati izdatke za vesolje in izboljšati strategijo na tem področju, če želi biti konkurenčna vojaškim velesilam in manjšim, na tem področju uspešnim igralcem. Panel strokovnjakov, tudi iz ZN in Evropske komisije, je to sporočilo v torek posredoval evropskim poslancem.