Ob obisku predstavnikov Evropske vesoljske agencije o priložnostih za podjetja

Brdo pri Kranju, 22. septembra - Na Brdu pri Kranju je danes potekalo srečanje s predstavniki Evropske vesoljske agencije (Esa) v luči nadgrajenega sporazuma Slovenije z agencijo. Slovenska podjetja so seznanili s prednostmi, ki jih prinaša nadgrajeni sporazum z vesoljsko agencijo, so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.