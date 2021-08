Večer o strahu pred ponovnim zapiranjem šol (31. 8.)

Maribor, 30. avgusta - Urška Mlinarič v komentarju Negotovost piše o strahu, da se bi zaradi naraščanja okužb z novim koronavirusom šole spet zapirale. Avtorica poudarja, da kljub pomirjajočem tonu, ki prihaja iz vrtcev in šol, da bodo otroci in dijaki vendarle vstopili v učilnice, vseeno novo šolsko leto prinaša predvsem občutek negotovosti in z njim povezanega strahu.