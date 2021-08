Finance o obdavčitvi kriptozaslužka (31. 8.)

Ljubljana, 30. avgusta - Rok Pikon v komentarju Obdavčitev kriptozaslužkov bi bila pametna, vendar ... piše o obdavčitvi kriptozaslužkov. Avtor meni, da je to potrebno in logično, vendar je trenutni predlog obdavčitve po njegovo popolnoma zgrešen. Na Fursu in finančnem ministrstvu namreč želijo obdavčiti deset odstotkov od prodajne vrednosti kriptovalut.