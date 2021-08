Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. 8.)

Ljubljana, 30. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim povzele poročanje Slovenske tiskovne agencije, da bo na Bledu v sredo in četrtek potekal 16. Blejski strateški forum (BSF). Tuje tiskovne agencije so poročale tudi o tem, da je bilo v nedeljo v Sloveniji potrjenih 143 okužb z novim koronavirusom in o samotestiranju učencev v novem šolskem letu.