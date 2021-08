EU ponovno uvaja omejitve potovanj za državljane ZDA

Bruselj, 30. avgusta - Evropska unija je danes s seznama držav, za katere predlaga postopno odpravo omejitev za nenujna potovanja v povezavo, umaknila ZDA in še pet držav. To pomeni, da bodo za državljane teh držav pri vstopu v EU veljale omejitve. Razlog za to je poslabšanje epidemioloških razmer zaradi širjenja novega koronavirusa v teh državah.