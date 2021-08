Na Hrvaškem obtožnica proti tihotapcem ljudi v Slovenijo

Zagreb, 30. avgusta - Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je obtožil 30-letnega državljana Afganistana in tri leta starejšega državljana Pakistana zaradi tihotapljenja ljudi. Od oktobra lani do marca letos sta v Slovenijo s Hrvaške ilegalno prepeljala 42 oseb, je danes objavil Uskok.