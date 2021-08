Večji del opozicijskih strank zavrnil možnost sodelovanja s SDS, v NSi bi sodelovali z vsemi z enako vizijo

Ljubljana, 30. avgusta - Potem ko je predsednik SDS in premier Janez Janša v nedeljo predstavil predloge za sodelovanje v prihodnji koaliciji, so to danes komentirali v nekaterih strankah. Večina opozicije sodelovanje s SDS po pričakovanjih zavrača. V SNS podpirajo del pogojev, v NSi si želijo sodelovanja z vsemi strankami, s katerimi si delijo vizijo razvoja Slovenije.