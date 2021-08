Prva interpelacija proti Kustečevi, a bo opozicija počakala na ministričino okrevanje

Ljubljana, 24. avgusta - Predstavniki opozicijskih LMŠ, SAB, SD in Levice so se na današnjem sestanku dogovorili, da bodo kot prvo vložili interpelacijo ministrice za izobraževanje Simone Kustec. A bodo z vložitvijo počakali, dokler se ministrica, ki je zbolela za covidom-19, ne pozdravi, oziroma se vrne v službo, so potrdili predstavniki strank.