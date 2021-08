Janša napovedal pogoje SDS za sodelovanje v koaliciji

Krško, 29. avgusta - Predsednik SDS in premier Janez Janša je v soboto na regionalnem srečanju stranke v Leskovcu pri Krškem povedal, da SDS ne izključuje nikogar, da pa za sodelovanje v prihodnjih vladnih koalicijah postavlja nekatere vsebinske pogoje, kot so delo za skupno dobro in ne za lastne interese ter postavljanje interesov slovenskih ljudi v ospredje.