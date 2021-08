Dnevnik o nogometu (30. 8.)

Ljubljana, 29. avgusta - Gregor Terzič v komentarju Je Čeferin vplivnejši od Infantina? piše o nogometu. Nekateri klubi v Angliji, Španiji in Italiji so igralcem prepovedali odhode v reprezentance. Ker pa so nogometaši v reprezentancah v mehurčkih, kjer je testiranje vsakodnevna rutina, hkrati pa je večina športnikov že cepljenih, je vse skupaj na meji razumljivega.