Primorske novice o nogometu (30. 8.)

Koper, 29. avgusta - Rok Maver v komentarju Ko bogati tarnajo in zapravljajo piše o nogometu. Iztekajoči prestopni rok nas je podučil, da tarnanje najbogatejših klubov zaradi posledic novega koronavirusa ne pije vode, ampak da so njihove težave posledica poslovanja prek zmožnosti. V zadnjem letu so največ izgubili klubi srednjega razreda, še bolj pa tisti najrevnejši.