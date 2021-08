Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (28. in 29. 8.)

Ljubljana, 29. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je bilo v soboto v Sloveniji potrjenih 273 okužb z novim koronavirusom, in o tem, da se je predsednik republike Borut Pahor udeležil otvoritvene slovesnosti jubilejnega 30. festivala Mittelfest v Čedadu. Poročale so tudi o novih 3D prehodih za pešce v nekaterih slovenskih mestih.