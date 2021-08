Kino Otok se poslavlja do junija 2022

Izola, 29. avgusta - V Izoli se bo danes sklenil 17. mednarodni filmski festival Kino Otok. Na letošnji izdaji so prikazali 34 celovečernih in 97 kratkih filmov. Festival je čudnim časom navkljub zabeležil dober odziv obiskovalcev, organizatorji pa so našteli tudi 130 festivalskih gostov, med katerimi so bili ustvarjalci, ki so med gledalce spremili svoje filme.