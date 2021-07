Kino Otok v živo konec avgusta

Ljubljana, 27. julija - Mednarodni filmski festival Kino Otok - Isola Cinema bo v 17. izdaji v Izoli potekal med 25. in 29. avgustom. Projekcije bodo še v Ljubljani, v Kinodvoru in Slovenski kinoteki, festivalskemu programu pa se tudi letos pridružujejo t.i. Otoški sateliti - art kinematografi v Tolminu, Idriji in Sežani. Ponudil bo 34 celovečernih in 97 kratkih filmov.