Kinodvor z bogatim poletnim programom

Ljubljana, 24. junija - Mestni kino Kinodvor še do 10. julija vabi na Kinodvorišče, kjer bosta premiero doživeli francoski komediji Kako postati dobra žena in Mandibule, prva drevi ob 21.30. Film pod zvezdami pa bodo 15. julija odprli z Hitchcockovo vohunsko klasiko Razvpita iz leta 1946, v kateri sta zaigrala Ingrid Bergman in Cary Grant.