Petkovi protestniki tokrat z opozorili na krepitev nacizma in fašizma

Ljubljana, 27. avgusta - Petkovi protestniki so se teden dni po pohodu na Triglav znova zbrali na Trgu republike, kjer so izpostavili "katastrofalno politično situacijo v Sloveniji". Ponovno so zahtevali odstop vlade in se odpravili do poslopij političnih strank, kjer so jim izročili javne pozive, naj se tudi z dejanji izjasnijo glede podpore neonacističnim gibanjem.