Petkovi protestniki 70. teden protestov obeležili na Triglavu

Mojstrana, 20. avgusta - Petkovi protestniki so se na jubilejni 70. teden protestov danes odpravili na najvišji slovenski vrh Triglav, kjer so ob zahtevi "Oblast ljudstvu, volitve zdaj" razprostrli kolesarsko zastavo. S protesti nadaljujejo, saj da ne morejo čakati na redne državnozborske volitve, so iz Protestne ljudske skupščine zapisali v poslanici.