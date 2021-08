Petkovi protestniki na Kredarici z očitki nad Janšo

Mojstrana/Kredarica, 21. avgusta - V petek zvečer, 70. teden petkovih protestov, je prišlo do soočenja aktivistov in predsednika vlade Janeza Janše. A ne v središču Ljubljane, pač pa na Kredarici, kjer so se srečali ob ločenih pohodih na Triglav. Pri tem so se protestniki besedno spravili nad premierja.