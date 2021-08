Od danes pogoj PCT tudi za študente in rekreacijo odraslih v zaprtih prostorih

Ljubljana, 28. avgusta - Danes so stopile v veljavo nekatere novosti pri ukrepih za omejevanje širjenja covida-19. Med drugim se pogoj PCT širi na udeležence športne rekreacije v zaprtih prostorih, ki so starejši od 15 let, in študente na fakultetah. Za slednje bo dovolj tedensko testiranje, ki bo brezplačno, enako kot tudi za osebne asistente in gasilce.