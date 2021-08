Pentagon: Samomorilski napadalec v Kabulu je bil samo eden

Washington, 27. avgusta - Morilski napad pred kabulskim letališčem je v četrtek izvedel samo en samomorilski napadalec, je danes v Washingtonu sporočil ameriški general Hank Taylor in tako ovrgel ocene, da sta bila napadalca morda celo dva in tudi dve eksploziji. Hkrati pa so v Pentagonu opozorili, da bi lahko prišlo do novih podobnih napadov še pred koncem meseca.