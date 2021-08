Mladi levi rjovejo v slovo

Ljubljana, 29. avgusta - S pestrim popoldanskim dogajanjem, ki ga uvaja performans v trajanju Siniše Labrovića Omara, se danes po desetih dneh, polnih dogodkov, sklepa 24. festival Mladi levi. Soselektorica festivala Mojca Jug je za STA izrazila veselje, da so, kljub izrednim okoliščinam zadnjega leta in pol, festival uspeli izpeljati točno tako, kot so si ga zamislili.