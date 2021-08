Z bogatim otvoritvenim programom začetek 24. Mladih levov

Ljubljana, 20. avgusta - Več ljubljanskih prizorišč bo danes zavzel 24. mednarodni festival Mladi levi s programom, ki so ga pod okriljem Zavoda Bunker zasnovale soselektorice Mojca Jug, Alma R. Selimović, Maja Vižin in Tamara Bračič Vidmar. Festival je zastavljen velikopotezno kljub letošnjim okoliščinam - epidemiji in smrti ustanoviteljice Bunkerja Nevenke Koprivšek.