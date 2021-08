Na Mladih levih prva avkcija dražbene hiše uprizoritvenih umetnosti FORSALE

Ljubljana, 27. avgusta - V sklopu 24. mednarodnega festivala sodobne odrske umetnosti Mladi levi bo drevi ob 19. uri potekala pilotna avkcija dražbene hiše uprizoritvenih umetnosti FORSALE, katere umetniška vodja je Lea Kukovičič. Na dražbi bo ponujena gledališka predstava Ich kann nicht anders kolektiva Beton Ltd., zanimanje so izkazali interesenti iz Slovenije in tujine.