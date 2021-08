Na voljo novih 24 milijonov evrov posojil SID banke

Ljubljana, 26. avgusta - Na voljo so nova posojila SID banke za omilitev posledic gospodarske krize zaradi epidemije covida-19. Za posojila za raziskave, razvoj in inovacije je na voljo 1,9 milijona evrov, za mikrokredite za mala in srednje velika podjetja pa 22,5 milijona evrov, je objavilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.