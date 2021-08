Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (25. 8.)

Ljubljana, 25. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o stanju novega koronavirusa v Sloveniji in o tem, da ima Slovenija za četrti val pripravljenih več kot 900 postelj v bolnišnicah. Poročale so tudi o okrožnici, ki so jo dobili ravnatelji šol in vrtcev, in o prodaji slovenske družbe Alpina.