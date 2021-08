Finance o višjih cenah plina in elektrike (26. 8.)

Ljubljana, 25. avgusta - Jurij Šimac v komentarju Kako draga zima je pred Slovenijo in Evropo? piše o višjih cenah plina in elektrike, ki sta se na evropskih borzah letos konkretno podražila, dodaten pospešek pa so cene iz različnih razlogov dobile v poletnih mesecih. Borzne podražitve plina in elektrike se na računih še ne poznajo, se bodo pa gotovo, piše avtor.