Primorske novice o odpoklicu prehranskih izdelkov (26. 8.)

Koper, 25. avgusta - Jasna Arko v komentarju Po zakonu in zlasti po pameti piše o odpoklicu prehranskih izdelkov zaradi vsebnosti rakotvornih snovi. Prav je, da skrbimo za svoje zdravje vedno in povsod, a ključno je, da to počnemo dosledno, meni avtorica. Gre za odločitve, ki se začnejo pri mizi oziroma pri nakupu živil, pomembno pa je tudi upoštevanje kakovosti hrane.