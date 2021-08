Države nadaljujejo evakuacije iz Kabula

Kabul, 25. avgusta - Države skušajo izkoristiti še zadnje dneve za evakuacijo čim več ljudi iz Kabula, preden se bodo 31. avgusta iz Afganistana umaknili še zadnji ameriški vojaki. Kljub izjemno kaotičnim razmeram so ZDA in zahodne države od 14. avgusta evakuirale 82.300 ljudi, so danes sporočili iz Bele hiše.