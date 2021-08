Primorske novice o razvoju slovenskega javnega prometa (25. 8.)

Koper, 24. avgusta - Marica Urščič Zupan v komentarju Cene so prave, čakamo še hitrost piše o novostih pri subvencioniranju vozovnic za javni promet, ki jih označi za dobrodošlo spremembo, saj spodbujajo uporabo javnega prometa in s tem pomagajo obvarovati okolje. Avtorica pri tem opozarja, da je temeljita posodobitev vseh prog in vlakov nujen naslednji korak razvoja.