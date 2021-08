Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (24. 8.)

Ljubljana, 24. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim povzele poročanje Slovenske tiskovne agencije o zdravilu REGN-COV2 za zdravljenje covida-19, ki ga je pričela uporabljati Slovenija. Poročale so tudi o številu novih okužb s koronavirusom v Sloveniji, ki je znova naraslo. Prav tako so poročale o anketi, ki kaže nizko podporo vladi Janeza Janše.