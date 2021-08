Dnevnik o epidemioloških ukrepih v šolstvu (25. 8.)

Ljubljana, 24. avgusta - Uroš Škerl Kramberger v komentarju Prek vrtca do univerze piše o razpravi o epidemioloških ukrepih v šolstvu. Vlada je po mnenju avtorja popustila na več področjih ukrepov, ki so bili namenjeni spodbujanju cepljenja. Avtor se sprašuje, kako je prišlo do tega, in krivi premierja Janeza Janšo. Prav tako pa se sprašuje o dogajanju v ozadju.