Med analiziranimi vzorci NLZOH 99,3 odstotkov različice delta

Ljubljana, 24. avgusta - V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so med 8. in 15. avgustom sekvencirali 533 vzorcev novega koronavirusa. Različico delta so potrdili v 529 primerih, s čimer predstavlja 99,3 odstotka sekvenciranih vzorcev, največ okužb z delto pa je prisotnih v Podravju. Med vzorci so potrdili tudi en primer različice alfa.