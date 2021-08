Med sekvenciranimi vzorci NLZOH 99 odstotkov različice delta

Ljubljana, 10. avgusta - Zadnje poročilo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) sledenja različicam novega koronavirusa kaže, da so v Sloveniji doslej potrdili 861 primerov različice delta. V zadnjem obdobju, od 25. julija do 1. avgusta, so potrdili 299 primerov, kar predstavlja 99 odstotkov sekvenciranih vzorcev.