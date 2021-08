Tudi IMI potrdil različico delta v 99 odstotkih vzorcev

Ljubljana, 19. avgusta - Na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) medicinske fakultete Univerze v Ljubljani so v zadnji analizi 365 vzorcev s potrjeno okužbo z novim koronavirusom, ki so bili odvzeti med 2. in 8. avgustom, potrdili delta različico v 99 odstotkih, ostali vzorci so bili z različico alfa. Različico delta plus so potrdili pri eni osebi.