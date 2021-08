V Franciji že šesti konec tedna protesti proti omejitvenim ukrepom

Pariz, 22. avgusta - V Franciji so se tudi minulo soboto na ulice odpravili številni nasprotniki vladne politike glede cepljenja proti covidu-19 in ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa. Protesti so potekali že šesti konec tedna zapovrstjo, uperjeni pa so bili zlasti proti covidnemu potrdilu, češ da preveč omejuje pravice necepljenih.