Von der Leynova napovedala nadaljnjo humanitarno pomoč Afganistanu

Madrid, 21. avgusta - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Charles Michel in prvi diplomat EU Josep Borrell so danes obiskali sprejemni center za afganistanske sodelavce EU v bližini Madrida. EU bo še naprej nudila in povečala humanitarno pomoč Afganistanu, je zagotovila von der Leynova, ki je tudi potrdila stike s talibani.