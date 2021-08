Na ogled znamenitosti na prostem brez pogoja PCT

Ljubljana, 22. avgusta - Zahteva po dokazovanju pogoja PCT - preboleli, cepljenji ali testirani - je vse pogostejša. Še vedno pa nekatere kraje in znamenitosti lahko obiščemo, ne da bi pri tem potrebovali potrdilo PCT. Brez njega lahko obiščemo znamenitosti na prostem, kot so živalski vrt, Postojnska jama, Arboretum Volčji potok, Tolminska korita in Sečoveljske soline.