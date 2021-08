Talibani preprečujejo dostop do letališča v Kabulu

Kabul, 19. avgusta - Letališče v Kabulu, od koder številne države nadaljujejo evakuacijo svojih in afganistanskih državljanov, nadzoruje približno 4500 ameriških vojakov, vendar pa vse poti do letališča nadzorujejo talibani. Ti so okrog letališča vzpostavili kontrolne točke, predvsem Afganistancem pa preprečujejo dostop do letališča, poročajo tuje tiskovne agencije.