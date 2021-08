Ministrstvo za izobraževanje predlaga samotestiranje učiteljev

Ljubljana, 18. avgusta - Pristojni si želijo, da bi se šolsko leto začelo po modelu B, torej z učenci in dijaki pri pouku. Ministrstvo predlaga samotestiranje učiteljev, odločitev pa bo na svetovalni skupini za covid-19 in vladi, je v izjavi po današnjih sestankih z ravnatelji vrtcev in šol dejal državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Damir Orehovec.