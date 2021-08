Udeleženci okrogle mize izpostavili pomen sodelovanja med mediji in startupi

Ljubljana, 17. avgusta - Sodelovanje je ključnega pomena za izboljšanje odnosov med mediji in startupi, so se strinjali udeleženci okrogle mize o vlogi medijev pri preboju podjetnikov. Pogovor je potekal v okviru dogodka Mediji in startupi v digitalni dobi v Digitalnem središču Slovenije, ki ga je pripravil Tehnološki park Ljubljana.